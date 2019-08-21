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    HaberlerEğitimSabancı’dan gençlere burs
    21.08.2019 - 07:50

    Sabancı’dan gençlere burs

    Sabancı Vakfı, başarıların teşvik edilmesi hedefiyle başlattığı burs programı kapsamında 45 yıldır üniversite öğrencilerine burs vererek eğitimlerini destekliyor. 2019-2020 eğitim yılında da lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak olan Sabancı Vakfı, her yıl toplamda 1.500’e yakın öğrenciye burs veriyor.

    Sabancı’dan gençlere burs

    Üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar süren Sabancı Vakfı Bursları, ekim-haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor. Burslar, geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için aylık 600 TL’ydi. 2019-2020 yılı burs tutarları ise eylül ayında belirlenecek. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor ancak mezun bursiyerler gönül borcunu ödemek için dilerlerse burs almakta olan öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.

    45 yılda 47 binden fazla burs veren Sabancı Vakfı, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik Üniversiteye Giriş Bursu, Kalkınmada Öncelikli İller Bursu, Engelli Öğrenciler Bursu programları kapsamında öğrencileri destekliyor. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgi sabancivakfi.org adresinde.

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