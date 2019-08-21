Sabancı’dan gençlere burs

Üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar süren Sabancı Vakfı Bursları, ekim-haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor. Burslar, geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için aylık 600 TL’ydi. 2019-2020 yılı burs tutarları ise eylül ayında belirlenecek. Sabancı Vakfı burs programında geri ödeme yükümlülüğü bulunmuyor ancak mezun bursiyerler gönül borcunu ödemek için dilerlerse burs almakta olan öğrencilere deneyim ve bilgi aktarmak için mentorluk yapabiliyor.

45 yılda 47 binden fazla burs veren Sabancı Vakfı, üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik Üniversiteye Giriş Bursu, Kalkınmada Öncelikli İller Bursu, Engelli Öğrenciler Bursu programları kapsamında öğrencileri destekliyor. Burslarla ilgili ayrıntılı bilgi sabancivakfi.org adresinde.