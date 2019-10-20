BİST98.4153,71EURO6,490,02USD5,80-0,52ALTIN277,68-0,64
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitimSon dakika... YÖK açıkladı! 1 yıl ertelendi
    20.10.2019 - 17:16 | | AA

    Son dakika... YÖK açıkladı! 1 yıl ertelendi

    Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), üniversiteye girişte 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılarak sadece merkezi yerleştirmeyle öğrenci alınması kararı bir yıl ertelendi.

    Son dakika... YÖK açıkladı! 1 yıl ertelendi

    YÖK'ten yapılan bilgilendirmeye göre, üniversitelerdeki 128 programa özel yetenek sınavlarıyla öğrenci alınmakta olup bunlardan 14 programa bazı üniversitelerce merkezi yerleştirme sınavı, diğer bazı üniversitelerce ise özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul ediliyordu.

    Yükseköğretim Kurulu tarafından geçtiğimiz günlerde hem merkezi yerleştirme hem özel yetenek sınavı ile öğrenci alımı yapılan bu 14 programa, 2020 yılından itibaren öğrenci alımının sadece merkezi yerleştirme sınavı sonucuyla yapılmasına ilişkin karar alınmış ve üniversitelere bildirilmişti.

    ÖĞRENCİLERİN VE VELİLERİN TALEPLERİ DİKKATE ALINDI

    Konuya ilişkin öğrencilerin ve öğrenci velilerinin, 2020 için hazırlıklarını geçen seneye göre yaptıkları gerekçesiyle söz konusu kararın gözden geçirilmesine yönelik görüş, öneri ve talepleri dikkate alınarak kararın uygulanmasının, bir yıl ertelenmek suretiyle 2021 yılından itibaren başlatılması konusu Yükseköğretim Kurulunda görüşülerek karara bağlandı.

    YÖK'ün bilgilendirmesinde, "Bu vesile ile Yükseköğretim Kurulunun, eğitimde fırsat eşitliği ve sosyal adalet kavramlarına özel önem verdiğinin altını bir defa daha çizmek isteriz." değerlendirmesi yapıldı.

    14 PROGRAM HANGİLERİ?

    YÖK Genel Kurulu'nun söz konusu kararının uygulanacağı 14 program şöyle:

    "Çizgi film, grafik, grafik resimleme ve baskı, grafik tasarım, moda giyim tasarımı, moda tasarımı, moda ve tekstil tasarımı, rekreasyon, spor bilimleri, spor yöneticiliği, tekstil, tekstil geliştirme ve pazarlama, tekstil tasarımı, tekstil ve moda tasarımı."

    YÖK'ün aldığı yeni karara göre, 2020 YKS'de bu 14 programı tercih edecek öğrenciler hem merkezi sınava hem de özel yetenek sınavına girecekler.

     

    PKK/YPG'lilerin güvenli bölgeden çekilme anları kamerada!ABD ile varılan mutabakat sonrası terör örgütü işgal ettiği yerlerden çekilmeye başladı. Terör örgütü PKK/YPG'nin çekilme konvoyu görüntülendi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Gümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

    Gümüşhane'de korkunç kaza! 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

    Şafak vakti operasyon! Tutuklandı

    Şafak vakti operasyon! Tutuklandı

    EYT Meclis'e gelecek mi? Son durum nedir?

    EYT Meclis'e gelecek mi? Son durum nedir?

    Gebze'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

    Gebze'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

    Sıradaki Haber