Sözleşme süreleri doldu, şimdi ne olacak? Öğretmenler kadro bekliyor

Türkiye’de 103 bin sözleşmeli öğretmen bulunuyor. İlk olarak Ekim 2016 tarihinden sonra göreve başlayan bu öğretmenler, 3+1 kuralına göre 30 Ekim’de kadroya alınmayı bekliyor. 1 yıl daha görevine devam edenler ise tayin isteyebilecekler. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) sözleşmeli öğretmenlerin kadroya alınmasıyla ilgili bir açıklama gelmedi.



Bilindiği üzere sözleşmeli öğretmenlerin 2016’da 6755 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında çalışma süresi 4 yıldı, 2 yıl sonra da tayin isteme hakları vardı. Düzenleme bu yıl 3+1 olarak değiştirildi. Şimdi 3 yılını dolduran ve kadroya alınmayı bekleyen öğretmenler, sosyal medya başta olmak üzere çeşitli mecralardan seslerini MEB’e duyurmaya çalışıyorlar. Kadrolularla aynı haklara sahip olacak sözleşmeli öğretmenler, 1 yıl şartının gözden geçirilip, eş durumundan tayin isteme haklarının bu yıl kendilerine verilmesini talep ediyorlar. Sendikalar ise kadroya alınmalarla ilgili sürecin bir an önce başlatılmasını istiyorlar. İşte o görüşler:



‘Bakan’la görüştük’



Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım: Sözleşmeli öğretmenler kadro bekliyor. 4+2’nin 3+1’e indirilmesi güzel bir şey ama bunu hayata geçirmek önemli. Sözleşmeli öğretmenler kadrolulara göre daha zorlayıcı çalışma ve özlük haklarına sahipler. Bir de yasayı uygulamamak eziyet oluyor. Bakanlık Doğu ve Güneydoğu’daki bölgelerde çalışmayı teşvik etmeye yönelik maddi tedbirler düşünüyor. Bu bölgelerde zorluk derecesine göre aylık 800 TL ile 1700 TL arasında teşvik ücreti verilmesi tasarıda var. Ancak öğretmenlerin imkânları daha rahat, özlük hakları daha zenginleştirilmiş düzenlemeye şu anda Maliye Bakanlığı’ndan kota konulmuş durumda. Yeni düzenleme çıkarılmış olsa 3+1’den etkilenen öğretmenler, var olan teşviğin de etkisiyle belki tayin istemek zorunda kalmayacak.



Sözleşmeli öğretmenlerin tamamının kadroya geçirilmesi talebini yineliyoruz. Konuyla ilgili Bakan’la görüşmemizde çalışma yürüttüklerini söylediler ama acil bir çalışma yaptıkları izlenimi vermediler. Sözleşmeli öğretmenler önlerini göremiyor. Şu anda bir öğretmen 25 yaşında mesleğe başlasa, 65 yaşında emekli olacak. Her yıl meslekle ilgili değişiklikler olursa, devlet yöneticilerinden sürekli iş güvencesinin kaldırılabileceğine yönelik düzenlemelerin yapıldığı mesajı verilirse, geleceğinizi görme şansınız olmaz. Geleceğini görmeyen bir öğretmen asla kendisini geliştirme sürecine girmeyecektir.



‘Eşit olmalılar’



Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan: Son atamalarla sözleşmeli öğretmen sayısı 103 bine ulaştı. 3 yılını doldurup, kadro bekleyen ise 20 bin civarında. Öğretmenlikte sözleşmeli ve ücretli çalışma şekillerine tamamen son verilmesini istiyoruz. Temel meselemiz 4+2, 3+1 ve benzeri herhangi bir tanımlama değil. Bütün öğretmenlerin bir an önce kadroya geçirilmesi ve bütün haklarının iade edilmesi. Şu an sözleşmelilerin mazerete dayalı tayin hakları yok, eşlerinden, çocuklarından kilometrelerce uzaktalar. Kadrolu öğretmenlerden daha az izin kullanıyorlar, yurt dışı görevlendirmelerden tutun da çok sayıda hak kaybıyla birlikte mesleklerini yapıyorlar. Öğretmenlerin aynı bina içinde farklı statüde çalışma biçimleri eğitimin niteliğini olumsuz etkiliyor. Sözleşmeli öğretmenler 3 yıl boyunca güvencesiz çalıştıkları için çok sayıda mobinge uğruyor.

Talebimiz tüm öğretmenlerin kadroya geçmesi. Ama 30 Ekim itibarıyla 3 yılı dolduranlar kadroya geçeceği için kadrolularla eşit haklara sahip olacaklar. O yüzden tayin istemelerinin önünde bir engel yok. MEB ile görüşmeye devam edeceğiz. KHK ile düzenlenen +1 ile ilgili bölümün çıkarılması, öğretmenlerin sorununun çözülmesi için yeterli.



Tayin için 1 yıl beklemek istemiyorlar



Sözleşmeli öğretmenlerden bir bölümü ekim ayında üç yılını doldurup kadroya geçecek ve kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu tüm haklara sahip olacaklar. Eş durumundan tayin isteme hakkı da bu haklardan biridir. Aksini düşünmek aklı rafa kaldırmaktır.



Artık biri cevap versin 3 yılını dolduran sözleşmeli öğretmenlere, eş durumu tayini, şimdi değilse ne zaman? 2 ayrı ev kirası, 2 ayrı yol parası, 2 ayrı yakıt ücreti, 2 ayrı elektrik ve su, 2 ayrı mutfak masrafı. Üstüne bir de parçalanmak üzere olan aileler. Daha nereye kadar?



Bir açıklama, bir netlik bekliyoruz 4 yıldır ailemizden ayrıyız, sömestrde ailemize kavuşmak istiyoruz.



2. senem çocuğumdan ayrıyım, babasız büyüyor. Bu durumu ona anlatamıyoruz.