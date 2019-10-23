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    HaberlerEğitimTUS tercih işlemleri başladı! TUS tercihi nasıl yapılır?
    23.10.2019 - 13:43 |

    TUS tercih işlemleri başladı! TUS tercihi nasıl yapılır?

    2019 TUS 2. dönem tercih işlemleri başladı. ÖSYM AİS üzerinden alınacak olan tercihler 31 Ekim'e kadar devam edecek. Peki, TUS tercihi nasıl yapılır?

    TUS tercih işlemleri başladı! TUS tercihi nasıl yapılır?

    2019-Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. Dönem) tercih işlemleri, 23-31 Ekim 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.Tercih işlemi 31 Ekim 2019 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.

    Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Belirtilen tercih süresi dışında tercihlerde herhangi bir değişiklik yapılmayacaktır.

    Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir. Adaylar kendilerine tanınan tercih haklarının hepsini kullanmak zorunda değildirler.

    TUS TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

     

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