Üniversiteliler için barınma rehberi

Üniversite maratonunda sona gelindi. Kazanan öğrenciler, kayıtlarını yaptırıyor; son tarih 23 Ağustos. Ancak ailesinden uzakta bir şehri kazanan öğrenciler için süreç burada bitmiyor. Öncelikle kalacak bir yer bulmaları gerekiyor. İlk yıl, büyük çoğunluğu hem şehri hem üniversiteyi tanımak hem de arkadaş edinebilmek için ilk etapta devlet yurtlarını tercih ediyor. Bu yurtlar için başvurular başladı, 26 Ağustos’ta sona erecek.

KYK’ya başvuran öğrencilerin beyanlarını. 12 farklı kamu kurum ve kuruluşu değerlendirecek. Bu yurtların ücretleri fiziki imkânlarına göre 168 TL’den başlıyor 300 TL’ye kadar çıkıyor. Devlet yurduna yerleşenler şanslı ancak tüm öğrencilere yetecek sayıda yurt bulunmuyor. Öyle ki Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı yurtların kontenjanı 700 bin. Geriye kalan binlerce öğrencinin önünde iki seçenek var: Özel yurtlar ve kiralık evler.

12 kişilik odalar var

Özel yurtlar arasında büyük bir uçurum var. Bazıları, 12 kişilik odalarda sadece barınma hizmeti veriyor. İçlerinde penceresi olmayan ya da apartman boşluğuna bakıp ışık almayan odalar dahi var. Bazı yurtlar ise tek kişilik odalarda üç öğün yemek, servis, spor salonu, hatta yüzme havuzuna kadar otel konforunda hizmet veriyor. O nedenle öğrencilerin, yurdu ve odayı gezip, sunduğu imkânları, yurt ücreti gibi konuları en başından konuşması ve sözleşmeye eksiksiz şekilde yazdırması sonrasında mağduriyet yaşaması için çok önemli.

Ev kiralamak isteyen öğrencilerin de işi zor. Kimi şehirlerde maliyet yüksek kimilerinde ise öğrenciye ev vereni bulmak zor. Kiralık evlerin büyük kısmı da ailelerin oturmayacağı kadar eski ve bakımsız olanlar. O nedenle öğrencilerin bütçelerine göre en iyi evi ve yurdu bulmak için iyi araştırması gerekiyor. Biz de bu noktada yeni üniversiteli olanlara rehberlik yapmak için şehirlere göre yurt ve kiralık ev seçeneklerini derledik:

Otel konforunda yurtlar

- İstanbul: 13’ü devlet olmak üzere, 62 üniversitede toplam 774 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü İstanbul’da, 10-12 kişilik odalardan tek kişilik odalara kadar her bütçeye ve isteğe göre bir yurt bulmak mümkün. Yurt ücretleri 400 TL’den başlıyor 6.100 TL’ye kadar çıkıyor. Otel konforunda hizmet sunan bazı yurtların üç öğün yemek, servis, spor salonu, sosyal aktiviteler gibi olanakları da var. Ev kiraları ise öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı Şişli’de 1.000 TL ile 2.800 TL, Fatih’te 1.200 TL ile 2.400 TL, Beylikdüzü’nde 750 TL ile 2.000 TL, Beşiktaş’ta 1.500 TL ile 4.500 TL, Kadıköy’de 1.100 TL ile 3.000 TL, Üsküdar’da 800 TL ile 2.000 TL aralığında değişiyor.

- Ankara: Ankara, 8’i devlet olmak üzere, 21 üniversitede 296 bin öğrenci öğrenciye ev sahipliği yapıyor. Yurt ücretleri 250 TL ile 3.000 TL arasında değişiyor. Kiralar ise öğrencilerin en çok tercih ettiği ilçelerden Çankaya’da ortalama 1.300 TL, Yenimahalle’de 900 TL, Etimesgut’ta 800 TL, Keçiören’de 700 TL.

- İzmir: 4’ü devlet olmak üzere 10 üniversitede, 167 bin öğrenci eğitim aldığı İzmir’de ev kiraları ve yurt ücretleri Ankara ve İstanbul’a oranla daha uygun. Yurt ücretleri 350 TL ile 3.750 TL arasında değişiyor. Öğrenciler, İzmir’de en çok Bornova ve Buca ilçelerini tercih ediyorlar. Bornova’da kiralar 750 TL ile 2.000 TL, Buca’da ise 650 TL ile 1.200 TL aralığında.

Şehre göre değişiyor

- Eskişehir: 3 üniversitede, 71 bin öğrencinin eğitim gördüğü şehirde ev kiraları, yurt ücretleri diğer şehirlere göre oldukça uygun. Öğrenciler genelde Tepebaşı ilçesinde Yenibağlar ve Eskibağlar mahallelerinde yaşıyor. Şehirde yurtlardan çok ortak kullanımlı alan ve kişiye özel odaların sunulduğu apartlar tercih ediliyor. Bunların ücretleri 400 TL ile 1.600 TL aralığında. Kiralar da 450 TL ile 1.600 TL arasında değişiyor.

- Bursa: 3 üniversitede, 76 bin öğrenci eğitim görüyor. Şehirde, yurt ücretleri 375 TL ile 1.950 TL arasında. Öğrencilerin en çok yaşadığı ilçe olan Nilüfer’de kiralar 650 TL’den başlıyor 1.500 TL’ye çıkıyor.

Belli semtler popüler

- Çanakkale: Çanakkale’de 47 bin üniversite öğrencisi yaşıyor. Yurt ücretleri 550 TL’den başlıyor 2.000 TL’ye kadar çıkıyor. Şehirde kiralar ise 500 TL ile 1.000 TL arasında.

- Kocaeli: 77 bin üniversite öğrencisinin eğitim gördüğü şehirde yurt ücretleri 250 TL-2.000 TL aralığında. Merkez ilçe İzmit’te kiralar 550 TL’den başlıyor 1500 TL’ye kadar çıkıyor.

- Konya: 5 üniversitede, 127 bin öğrenci eğitim görüyor. Yurt ücretleri 375 TL ile 1.860 TL arasında değişiyor. Öğrencilerin yoğun yaşadığı Bosna Hersek Mahallesi’nde kiralar 600 TL ile 1.500 TL aralığında.

- Kayseri: 4 üniversitede, 70 bin öğrencinin eğitim gördüğü Kayseri’de, yurt ücretleri 500 TL ile 1.500 TL aralığında. Öğrenciler en çok Talas ilçesini tercih ediyor. Burada kiralar 500 TL ile 1600 TL arasında değişiyor.

Yurt seçerken dikkat!

Barınma, öğrenciler için ciddi bir maliyet olabiliyor o nedenle çoğu zaman uygun fiyatlı yurtlar tercih ediliyor. Ancak bu noktada, yanlış tercih yapmamak için yurt seçerken, şu kriterlere dikkat etmekte yarar var:

- Öncelikle yurdun MEB onaylı olup olmadığına bakın.

- Sahiplerinin kim olduğunu iyi araştırın.

- Sözleşmeyi dikkatli okuyun, size hangi hizmetleri sunduklarını öğrenin ve sizi yükümlülük altında bırakacak talepleri bulunmadığından emin olun.

- Odalar kaç kişilik, temizlik, güvenlik konusunda yeterli hizmet veriliyor mu, gibi kriterleri gözden kaçırmayın.