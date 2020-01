Üniversitelilerden yemek protestosu

İstanbul Üniversitesi’nde (İÜ) yemekhanelerde getirilen yeni düzenlemeye göre kahvaltı hizmeti kaldırılırken öğrencilerin indirimli yemek hakkı bir öğünle sınırlandırıldı. Yemek ücretinin 3.5 TL olduğu üniversitede ikinci yemeği almak isteyen öğrenciler, 18.50 TL vermek zorunda kalacaklar. Bu duruma tepki gösteren öğrenciler, önceki gün üniversitenin Beyazıt Kampüsü’nde bir araya gelerek düzenlemeyi protesto etti ve polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Üniversite önünde bir araya gelen yaklaşık 250 öğrenci, protesto gösterisinde “Müşteri değil öğrenciyiz”, “ Yaşasın öğrenci dayanışması”, “Direne direne kazanacağız” sloganları attı.



‘Yemeğe bütçe yok!’



“Mahmut Ak tuzluğu uzatır mısın?, “Mahmut Ak elini ekmeğimizden çek” dövizlerini taşıyan öğrenciler, şunları söyledi: “Hiçbir gelirimiz olmamasına rağmen ayın her günü bütçe hesabı yapıyoruz. Acaba iş bulacak mıyız, kredilerimizi ödeyebilecek miyiz diye endişelenirken şimdi de diğer öğüne para verebilecek miyiz diye düşünmek zorunda kalıyoruz.”



Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi: “İstanbul’u ikiye bölmeye bütçe var, rektörün yaptığı açılışlara, kutlamalara bütçe var ama öğrencinin yemeğine bütçe yok. Bizler 3.5 TL’yi zor karşılarken bir kamu okulunda yemeğe 18,5 TL vermek istemiyoruz. Kamu kurumları kâr elde etme yeri değildir. Talebimiz açıktır. Günde 3 öğün indirimli yemek hakkımızı geri istiyoruz. İndirimli yemek her öğrencinin hakkıdır.”



Öğrenciler taleplerinin yerine getirilmemesi durumunda ikinci dönem yemekhane boykotu yapacaklarını söylediler. Açıklamanın ardından öğrenciler, dilekçelerini rektörlüğe verdikten sonra olaysız dağıldı. İstanbul Üniversitesi öğrencilerine farklı üniversitelerden gelen öğrenciler de destek verdi. O öğrencilerin görüşleri ise şöyle:



Dayanışma sandviçi



Deniz Aksu: Kocaeli Üniversitesi’nde okuyorum. Biz öğle yemeğine 3 TL, ikinci yemeğe ise 7.5 TL veriyoruz. Yemek en temel ihtiyaçlarımızdan. Öğrencilere eğitim talep eden insanlar değil de bir müşteri gibi davranıyorlar. Parası olmayan öğrenciler var. İÜ bu duruma bütçe yetersizliği diyor ama buna bütçe ayrılmıyorsa neye bütçe ayrılıyor? Biz burada dayanışma sandviçi yaptık. Yemekhaneden faydalanamayacak öğrenciler için dağıtacağız.



Ezgi Ertürk: İÜ öğrencisiyim. Üniversitemiz Türkiye’nin en çok ödenek alan üniversitesinden biri. 6 bakanlıktan daha yüksek bütçe alıyor. Bu kadar paraya rağmen tuvaletler temiz değil, derslikler, kütüphaneler yetersiz. Şimdi ise bu düzenleme getirildi. Zamlar geri çekilene kadar biz burada olmaya devam edeceğiz.



Cansu Eskiocak: Marmara Üniversitesi’nden geldim. Arkadaşlarımın yemek hakkı gasp edildi. Bizler de arkadaşlarımızla dayanışmak için geldik. Üniversitenin bütçesinin olduğunu biliyoruz. Öğrencilerin sağlıklı yemek yemesi en büyük hakları.



En ucuz yemek Anadolu’da



Yemek ücretleri üniversitelere göre değişiklik gösteriyor. Örneğin İstanbul Teknik Üniversitesi’nde öğle yemeği 3 TL, Boğaziçi Üniversitesi’nde 3.75 TL, Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde 2.25 TL, Ankara Üniversitesi’nde 3.50 TL, Gazi Üniversitesi’nde 2 TL, Ege Üniversitesi’nde ise 3.5 TL. Üniversiteler arasında en ucuz yemek 1.5 TL ile Anadolu Üniversitesi’nde çıkıyor.



Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan her öğrenciye beslenme yardımı yapılıyor. Öğrencilere kahvaltı için günlük 4.50 TL., akşam yemeği için 9.50 TL olmak üzere aylık toplam 420 TL yardım yapılıyor. Bakanlık yurtlarında yurt ücreti ve güvence bedeli alınmadan barındırılan öğrenciler ise günlük 24 TL yardım alıyor. Öğrencilerin KYK’dan aldığı burs ücreti ise 500 TL.