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    HaberlerEğitimÜsküdar’dan yeni program
    21.08.2019 - 07:50

    Üsküdar’dan yeni program

    Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Tezli Sosyoloji Yüksek Lisans Programı açıldı. Program, sosyoloji alanında uzmanlaşmak isteyen ve toplumsal olaylara farklı bakış geliştirmek isteyenlere, mesleki anlamda derinleşme ve akademik kariyer imkânları sunacak. Ayrıca Üsküdar Üniversitesi, Türk Dünyasının Toplumsal Dinamikleri dersini yüksek lisans programına ekleyerek sosyoloji literatürüne önemli bir katkıda bulunacak.

    Üsküdar’dan yeni program

    Programın öğrencilere çok çeşitli ve nitelikli bir ders içeriği sunduğunu belirten Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı, “Programla Doğu ve Batı medeniyetini her yönüyle ele alan ve ele aldığı tarihsel sosyolojik konuların olumlu ve olumsuz yönlerini itidalli bir şekilde değerlendiren uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyoruz. Doğu ve Batı medeniyetleri içerisinde kaybolmadan, bu medeniyetlerin kadim kökleriyle barışık kalabilen yerli, özgün ve bireysel bir bakış açısı geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

    Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans Programı’na, sosyoloji ve diğer sosyal bilim alanlarından lisans mezunu olan herkes başvurabiliyor.

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