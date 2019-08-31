Uzmanlar o kırtasiye ürünler için uyarıyor! Kurdeşen, cilt alerjisi...

Yeni eğitim dönemi 9 Eylül'de başlayacak. Veliler, çocukları için okul alışverişlerini hızlandırdı. En yeni, en renkli, kokulu kırtasiye ürünleri de raflardaki yerini aldı. Bilinçsizce yapılan kırtasiye alışverişi sonucunda çocukların sağlığı bozulabiliyor. Çocuklar kokulu, renkli ürünleri tercih ederken, uzmanlar bu ürünlerdeki kanser riskine dikkat çekiyor. Antalya Anadolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanı Dr. Özgür Yurttaş, kırtasiye ürünleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Dr. Yurttaş, "Piyasada renkli, kokulu ürünler mevcut. Bu ürünler tehlike saçıyor. İçeriğinde alerjen, kanserojen ve boya mevcut. İleri yan etkileri olabiliyor. Bunlar; cilt alerjilerine, kurdeşene sebep olmakla birlikte bağırsak ve mide sistemi üzerinde de olumsuz etkileri mevcut. Veliler, kırtasiye ürünleri alırken dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

KURDEŞENE NEDEN OLUYOR

Renkli, kokulu kırtasiye ürünlerinin içeriğindeki bazı maddelerden dolayı ileri yan etkileri olduğuna dikkat çeken Dr. Yurttaş, "Bu ürünlerden kaynaklı en sık cilt alerjisiyle karşılaşmaktayız. Ürtiker dediğimiz yani halk arasında daha çok kurdeşen ismiyle bilinen alerjik yakınmalar görülmektedir. Ayrıca, ürünlerin içeriğinde bazı petrol ürünleri gibi ağır elementler içerdiği için kanserojen etki de yapabiliyor. Çocuklar bu ürünleri ağızlarına da götürmektedir. Ağızdan alımın sonucunda bağırsak ve mide sistemi bozulmaktadır. Daha küçük çocuklarda solunum yollarına kaçma ve bununla birlikte solunum yollarında sıkıntılara da sebep olmakta" dedi.

BAĞIMLILIK YAPIYOR

Kokulu ürünlerin çocuklarda bağımlılık yaptığını belirten Dr. Özgür Yurttaş; "Kokulu ürünlerden dolayı bir bağımlılık da söz konusudur. Kokulu silgiler, kalemler bağımlılık yapmaktadır. Tiner olayında ki gibidir. Haliyle çocuk sürekli aynı kokuyu almak ister. Çocuk sürekli düşük dozda o maddeyi alma ihtiyacı duymaktadır" dedi.

İÇERİĞE DİKKAT

Ürün alırken içeriğe dikkat etmemiz gerektiğini söyleyen Dr. Yurttaş, olabildiğince organik ürünlerin alınması gerektiğini belirtti. Dr. Yurttaş, "Alerjen, kanserojen ve boya içermeyen ürünler tercih etmeliyiz. Fakat bu ürünlerde çocuklara cazip gelmiyor. Çocuklar görsel ve renkli ürünler istiyor ve sıkıntı da bu zaten. Bu yüzden olabildiğince daha az renkli ürünlere çocuklarımızı yönlendirmeliyiz ve durumu çocuklarımıza uygun bir dille anlatmalıyız" diye konuştu.