YDS/3 başvuru ücreti ne kadar? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır?

YDS/3 başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından 9 Ekim tarihinde alınmaya başlanan YDS başvuru işlemleri 16 Ekim tarihine kadar sürecek. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 1 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından belirlenecek olan bina ve salonlarda gerçekleştirilecek.

YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YDS/3 başvuru ücreti olarak adaylardan 120 Türk Lirası alınacak. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra başvuru ücretlerini internet üzerinden veya anlaşmalı bankamatikler aracılığı ile ödeyebilecek.

2019-YDS/3 Sınavı ise sadece İngilizce dilinden yapılacak. Adaylara sınav için 180 dakika süre tanınacak.