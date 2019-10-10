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    Haberler EğitimYDS/3 başvuru ücreti ne kadar? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır?
    10.10.2019 - 10:26 |

    YDS/3 başvuru ücreti ne kadar? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır?

    ÖSYM tarafından YDS/3 başvuruları alınmaya başlandı. 9 Ekim tarihinde alınmaya başlanan YDS/3 başvuruları 16 Ekim tarihinde sona erecek. Adaylar başvuru işlemlerini ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden online olarak veya ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirebilecek. Peki YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?

    YDS/3 başvuru ücreti ne kadar? YDS/3 başvurusu nasıl yapılır?

    YDS/3 başvuruları alınmaya başlandı. ÖSYM tarafından 9 Ekim tarihinde alınmaya başlanan YDS başvuru işlemleri 16 Ekim tarihine kadar sürecek. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilecek olan son Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 1 Aralık tarihinde ÖSYM tarafından belirlenecek olan bina ve salonlarda gerçekleştirilecek.

    YDS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    YDS/3 başvuru ücreti olarak adaylardan 120 Türk Lirası alınacak. Adaylar başvurularını tamamladıktan sonra başvuru ücretlerini internet üzerinden veya anlaşmalı bankamatikler aracılığı ile ödeyebilecek.

    2019-YDS/3 Sınavı ise sadece İngilizce dilinden yapılacak. Adaylara sınav için 180 dakika süre tanınacak.

    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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