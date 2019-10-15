YDS/3 başvurusu nasıl yapılır? YDS başvuru ücreti ne kadar?

YDS/3 başvuruları alınmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 9 Ekim tarihinde alınmaya başlanan YDS başvuruları 16 Ekim Çarşamba gününe kadar alınmaya devam edecek. Başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM üzerinde geçerli fotoğrafı olmayan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek.

YDS SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI

Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

YDS başvuru ücreti olarak adaylardan 120 Türk Lirası ücret alınacak.

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