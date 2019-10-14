YDS başvuru ücreti ne kadar? YDS/3 başvuru ekranı

ÖSYM tarafından uygulanacak olan YDS/3 için geri sayım başladı. 9 Ekim itibariyle başlayan başvuru işlemleri elektronik ortamda alınmaya devam ediyor. Peki YDS başvurusu için son gün ne zaman? YDS başvuru ücreti ne kadar?

YDS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aralık ayında yapılacak YDS/3 sınavı için başvurular 9 Ekim itibariyle başladı. Elekronik ortamda yapılacak olan başvurular 16 Ekim'e kadar devam edecek. YDS/3 için sınav başvuru ücreti 120 TL.

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YDS/3 SINAVI NE ZAMAN?

16 Ekim itibariyle başvurular sona eriyor. Sınav ise 1 Aralık 2019'da yapılacak. Sonuçların 24 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.