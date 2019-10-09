BİST98.780-0,87EURO6,44-0,07USD5,84-0,62ALTIN280,27-1,39
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler EğitimYDS başvurusu nasıl yapılır? YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?
    09.10.2019 - 08:23 |

    YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?

    YDS/3 için geri sayım başladı. Merakla beklenen başvuru süreci de bugün başlıyor. YDS başvurusu yapmak isteyen adaylar ÖSYM AİS üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, YDS başvuru ücreti ne kadar?

    YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?

    ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/3) başvuruları başlıyor. Bugün başlayan başvurular için son gün ne zaman? işte YDS başvuru detayları...

    YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

    Aralık ayında yapılacak YDS/3 sınavı için başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Elekronik ortamda yapılacak olan başvurular 16 Ekim'e kadar devam edecek. YDS/3 için sınav ücreti 120 TL.

    BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ

    YDS/3 SINAVI NE ZAMAN?

    16 Ekim itibariyle başvurular sona eriyor. Sınav ise 1 Aralık 2019'da yapılacak. Sonuçların 24 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.

    10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u uyardı! 11 Ekim hava sıcaklıkları

    Cuma günü hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji İstanbul'u uyardı! 11 Ekim hava sıcaklıkları

    Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

    Eşinin bıçaklayarak öldürdüğü Işıl, toprağa verildi

    Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

    Bu akşam televizyonda hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe yayın akışı

    İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

    İletişim Başkanı Altun'dan 'intikam' mesajı

    Sıradaki Haber