YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/3) başvuruları başlıyor. Bugün başlayan başvurular için son gün ne zaman? işte YDS başvuru detayları...

YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Aralık ayında yapılacak YDS/3 sınavı için başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Elekronik ortamda yapılacak olan başvurular 16 Ekim'e kadar devam edecek. YDS/3 için sınav ücreti 120 TL.

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YDS/3 SINAVI NE ZAMAN?

16 Ekim itibariyle başvurular sona eriyor. Sınav ise 1 Aralık 2019'da yapılacak. Sonuçların 24 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.