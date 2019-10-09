09.10.2019 - 08:23 |
YDS başvurusu nasıl yapılır? YDS/3 başvuru ücreti ne kadar?
YDS/3 için geri sayım başladı. Merakla beklenen başvuru süreci de bugün başlıyor. YDS başvurusu yapmak isteyen adaylar ÖSYM AİS üzerinden başvuru işlemlerini gerçekleştirebilecek. Peki, YDS başvuru ücreti ne kadar?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/3) başvuruları başlıyor. Bugün başlayan başvurular için son gün ne zaman? işte YDS başvuru detayları...
YDS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
Aralık ayında yapılacak YDS/3 sınavı için başvuruları bugün itibariyle başlıyor. Elekronik ortamda yapılacak olan başvurular 16 Ekim'e kadar devam edecek. YDS/3 için sınav ücreti 120 TL.
YDS/3 SINAVI NE ZAMAN?
16 Ekim itibariyle başvurular sona eriyor. Sınav ise 1 Aralık 2019'da yapılacak. Sonuçların 24 Aralık'ta açıklanması bekleniyor.