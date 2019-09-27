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    HaberlerEğitimYDS sınav sonuçları açıklandı! YDS/2 sınav sonuçları sorgulama
    27.09.2019 - 15:16 |

    YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS/2 sınav sonuçları sorgulama

    YDS sınav sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından erişime açılan sınav sonuçlarına elektronik ortamda ulaşmak mümkün. YDS/2 cevap kağıdını görüntülemek isteyen adaylar sistemden ulaşabilecek.

    YDS sınav sonuçları açıklandı! YDS/2 sınav sonuçları sorgulama

    08 Eylül 2019 tarihinde 5 farklı dilde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (2019-YDS/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Eylül 2019 tarihinde ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    YDS sınav sonuçları açıklandı YDS/2 sınav sonuçları sorgulama

    CEVAP KAĞITLARI ERİŞİME AÇILDI

    08 Eylül 2019 tarihinde uygulanan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarınıncevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 27 Eylül 2019 tarihinde saat 15.00'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

    27 Eylül 2019 Magazin Bülteni27 Eylül 2019 Magazin Bülteni
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