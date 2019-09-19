YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu

YDS sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen YDS sınavının ardından adaylar sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişim imkanı elde etmişti. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylara sevindiren açıklama ise ÖSYM'den geldi. YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 1 Ekim olarak açıklandı

YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YDS/2 sınav sonuçları 1 Ekim tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.