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    HaberlerEğitimYDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu
    19.09.2019 - 12:36 |

    YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu

    YDS sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen YDS/2 sınavının ardından sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarları adayların erişimine sunuldu. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak içinde bekleyen adaylara sevindiren haber ÖSYM'den geldi. İşte YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

    YDS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi ÖSYM duyurdu

    YDS sınav sonuçları için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. ÖSYM tarafından 8 Eylül tarihinde gerçekleştirilen YDS sınavının ardından adaylar sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarına erişim imkanı elde etmişti. Sonuçların açıklanacağı tarihi merak eden adaylara sevindiren açıklama ise ÖSYM'den geldi. YDS/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından 1 Ekim olarak açıklandı

    YDS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YDS/2 sınav sonuçları 1 Ekim tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifreleri ile sorgulayabilecek.

    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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