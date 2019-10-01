YDUS başvuruları başladı! YDUS başvurusu nasıl yapılır?

YDUS'a başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:



a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun Edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-YDUS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.



b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:



ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını, diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.



*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.



c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.



d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav

ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

YDUS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 01-11 Kasım 2019 tarihleri arasındadır.

YDUS NE ZAMAN?

2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS), 22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacaktır.