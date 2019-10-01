YDUS başvuruları başladı! YDUS başvurusu nasıl yapılır?
2019-YDUS Başvuruları başladı. ÖSYM tarafından alınacak olan YDUS başvuruları yoğun ilgi görmeye başladı. Peki YDUS başvurularında son gün ne zaman? YDUS başvurusu nasıl yapılır?
YDUS'a başvurular elektronik ortamda yapılacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:
a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun Edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2019-YDUS Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.
b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını, diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapabileceklerdir.
*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.
c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmi iş gününde ve resmi iş saatleri arasında alınacaktır.
d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav
ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.
YDUS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?
Sınava başvurular, 01-11 Kasım 2019 tarihleri arasındadır.
YDUS NE ZAMAN?
2019 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-YDUS), 22 Aralık 2019 tarihinde uygulanacaktır.