BİST100.4680,13EURO6,330,17USD5,750,51ALTIN276,750,41
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEğitimYDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı!
    20.09.2019 - 16:14 |

    YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı!

    23 Aralık 2018 tarihinde uygulanan Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (2018-YDUS) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Testinde yer alan bazı soruların iptali talebiyle açılan davalar neticesinde; Ankara 7. İdare Mahkemesi davaların reddine hükmetmiştir. Bu itibarla, 2018-YDUS Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları testinin değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

    YDUS (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları) Sonuçları Açıklandı!

    Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

    SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    YDUS: Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

    1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ve 26 Nisan 2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği (TUEY) (http://tuk.saglik.gov.tr/mevzuat.html) uyarınca, Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, üniversitelerin tıp fakültelerinde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisinde (GATA) yan dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adaylar ile 1219 sayılı Kanunun Ek 14. maddesinin 2. fıkrası hükmünce, bu Kanunun Ek-1 sayılı çizelgesinin 3. sütununda uzmanlık eğitimini kısa süreli olarak yapabilecekleri belirlenen uzmanlar arasından ana dal uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Sınavın amacı uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

    20 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

    Meteoroloji'den 5 il için sağanak uyarısı

    Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

    Gabon'dan getirilen FETÖ sanıklarının davasında ara karar

    Friends dizisi kaç yılında çekildi? Friends oyuncuları kimler?

    Friends dizisi kaç yılında çekildi? Friends oyuncuları kimler?

    Erzurum'da ayı saldırısı! 1 ölü, 2 yaralı...

    Erzurum'da ayı saldırısı! 1 ölü, 2 yaralı...

    Sıradaki Haber