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    HaberlerEğitimYDUS: Ek Tercihler başladı! YDUS ek tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman?
    18.10.2019 - 12:13 |

    YDUS: Ek Tercihler başladı! YDUS ek tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman?

    Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı ek tercih işlemleri bugün başladı.YDUS ek tercihte bulunmak isteyen adaylar, tercih işlemlerini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla yapacak. Peki YDUS ek tercihlerinde son gün ne zaman?

    YDUS: Ek Tercihler başladı! YDUS ek tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman?

    ÖSYM tarafından alınacak olan YDUS ek tercih işlemleri, 22 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Ek Tercih Alınacak Alanlar: İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum.

     YDUS EK TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    18 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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