YDUS: Ek Tercihler başladı! YDUS ek tercih nasıl yapılır, son gün ne zaman?

ÖSYM tarafından alınacak olan YDUS ek tercih işlemleri, 22 Ekim 2019 tarihine kadar devam edecek. Ek Tercih Alınacak Alanlar: İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum.

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