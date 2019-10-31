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    HaberlerEğitimYDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! YDUS ek yerleştirme sınav sonucu sorgulama
    31.10.2019 - 11:33 |

    YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! YDUS ek yerleştirme sınav sonucu sorgulama

    18-22 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 3 alanına (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) ait ek yerleştirme sonuçları açıklandı. YDUS ek yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini girdikten sonra sorgulama yapabilecek.

    YDUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı! YDUS ek yerleştirme sınav sonucu sorgulama

    YDUS ek yerleştirme sınav sonuçları açıklandı. 18-22 Ekim 2019 tarihleri arasında tercihleri alınan 2018-YDUS Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının 3 alanına (İç Hastalıkları, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum) ait ek yerleştirme sonuçlarının açıklandığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. YDUS ek yerleştirme sonuçlarını sorgulamak isteyen adaylar TC kimlik numarası ve şifre ile sorgulama yapabilecek. 

    Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 31 Ekim 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

    Ek Yerleştirme sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler Ek'te sunulmuştur.

    YDUS EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

      31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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