YDUS tercihleri başladı! ÖSYM giriş

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları alanı için 2018 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2018-YDUS) tercih işlemleri 24-26 Eylül 2019 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden internet aracılığıyla alınacaktır. Yerleştirme, 2018-YDUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kurallara göre yapılacaktır.

YDUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme yapılabilmesi için tercih bildirimi sırasında ilgili ana dalda uzman unvanı almış olmak şarttır.







Adaylar, sınav sonuçları açıklandıktan sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr adresinden öğreneceklerdir.

Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir. Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçeler Merkezimizde kesinlikle işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.



Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlış veya eksik girilen tercihler geçersiz sayılır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur. Kontenjanlar, ilgili tablolarda (*) ilan edilmiştir. Bu kontenjanlara yine bu tablolarda kontenjanların altında bulundukları ana dalda uzman olanlar başvurabilecektir. Adaylar ilgili tablolardan en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.



(*)Tablo 5, protokol ile bir araya gelen birimlerden oluşmuş programlara ait kontenjanların ilan edildiği tablodur.Bir uzmanlık dalında eğitim verilebilecek farklı birimlerin eğitici, donanım ve portföylerini birlikte kullanmaları yoluyla eğitim kapasitesini artırmak amaçlanır. Kaynakların akılcı kullanımı amacıyla farklı birimlerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan fonksiyonel yapının hedefi o uzmanlık dalının eğitimine yönelik çekirdek eğitim müfredatını ve eğitim standardını karşılayabilmektir. Tarif edilen bu fonksiyonel yapı uzmanlık eğitimi protokollü programı olarak isimlendirilmektedir. Protokollü programlara yerleştirilenlerin atamaları Program Yöneticisinin bulunduğu birime yapılır. Tablo 5'te yer alan uzmanlık eğitimi protokollü programları ile ilgili detaylara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

www.tuk.saglik.gov.tr/programlar



Özel koşullar; ilgili dalda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen özel niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu programa seçilen adaylar, ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve seçilmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır.



Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır. TC uyruklu adaylar ve KKTC uyruklu adaylar genel kontenjanları; Mavi Kartlı adaylar ile 2527 uyruklu adaylar genel kontenjanlar ile yabancı uyruklu kontenjanlarını (tercih aşamasında hangi kontenjanlardan yararlanacaklarını sistemde seçerek); Yabancı uyruklu adaylar yabancı uyruklu kontenjanlarını tercih edebileceklerdir. Yerleştirme işlemleri de yukarıda belirtilen uyruk bilgilerine göre yapılacaktır.



Birden fazla uyruk bilgisi olması nedeniyle hem genel kontenjandan hem de yabancı uyruklu kontenjanından tercih hakkı bulunan adaylar (uyruğundan biri T.C. olanlar hariç), tercih aşamasında hangi kontenjandan yararlanacaklarını sistemde belirterek tercih yapacaklardır. Kılavuzdaki KKTC Kontenjanlarını sadece KKTC uyruklu veya uyruğundan biri KKTC olan adaylar tercih edebileceklerdir. Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar tercihlerini T.C. vatandaşı olarak genel kontenjanlardan yapmaları adayların ileride hukuki sorunlarla karşılaşmaması için önem arz etmektedir. Bu nedenle, uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklu adaylar yabancı uyruklular için ayrılmış kontenjanları tercih edemeyeceklerdir.



Uyruğundan biri T.C. olan KKTC uyruklu adayların, kılavuzda yer alan KKTC uyruklular için verilen kontenjanlardan yararlanabilmesi için KKTC uyruk bilgilerinin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydedilmesini sağlamaları gerekmektedir.