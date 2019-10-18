Yetenek sınavı için eylem yaptılar

Change.org üzerinden düzenlenen kampanyaya 45 bin imza atılırken dün de özel yetenek sınavına hazırlanan liseliler, söz konusu bölümlerin öğrencileri, hocaları ve veliler bir araya gelerek kararı protesto etti. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin (MSGSÜ) yanındaki Fındıklı Parkı’nda toplanan yaklaşık 200 kişilik grup, “Hayaller optikle sınanamaz”, “Yetenek sınavı yapılmalıdır”, “Devlet gençleri yok sayamaz” sloganları atarak bir açıklama yaptı.



Kararın öğrenci merkezli olmadığını, öğrenciler ile ailelerin telafisi mümkün olmayacak şekilde mağdur edildiğini söyleyen öğrenciler, kararın iptal edilmesini istedi. Değişiklik yapılacaksa üniversitelerle işbirliğine gidilmesi gerektiğine dikkat çeken öğrenciler, YÖK’e dilekçe de yazdı.



Yıllardır hazırlanıyorlar



Kararı protesto eden öğrencilerden bazılarının görüşleri şöyle:



Ege Baran Altınok: Avni Akyol Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisiyim. Bu yıl özel yetenekle MSGSÜ’de grafik tasarım okumak istiyordum. Başka üniversiteler YKS ile öğrenci alabilir ama ben bu üniversiteyi istiyordum. Matematik, fizik, kimya gibi dersler almadım. Mesleğime yönelik çalışıyorum. Son dakika golü oldu.



Burcu Terzioğlu: 12. sınıf öğrencisiyim. Anadolu Üniversitesi’nde çizim ve animasyon okumak istiyordum. 2 yıldır kursa gidiyordum. Şimdiye kadar hiç hazırlanmadığım AYT’ye girmem gerekecek. Şu an özel yetenekle aldığı için ya resim bölümüne ya da yurt dışına gideceğim.



Seren Akyazıcı: MSGSÜ Grafik Tasarım okuyorum. Bu karar haksızlık. Yaratıcılık olmadan grafik tasarım yapılmaz. Matematikle Türkçe ile bu iş olmaz. Gelen öğrenciler kalifiye olmayacak.



