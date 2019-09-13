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    HaberlerEğitimYKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama linki
    13.09.2019 - 22:46 |

    YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama linki

    05-11 Eylül 2019 Tarihleri arasında alınan YKS ek tercihleri için sonuç heyecanı başladı. YKS ek tercih işleminde bulunan üniversite adayları, YKS ek tercih sonuçlarını öğrenmek için sabırsızlanıyor. Peki YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı?

    YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sorgulama linki

    Yerleştirmede adaylar, yükseköğretim programlarına, ilgili yerleştirme puanları ile varsa ek puanları, yükseköğretim programları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM’ce yerleştirilir. Tablo 6A ve 6B ortaöğretimdeki alanlar ile aynı alanda olduğu kabul edilen lisans programlarını; Tablo 6C ise mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanları ile yerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir. Adayların ek puanlarıyla yerleştirilecekleri yükseköğretim programları öğrenebilmeleri için Tablo 6A, 6B.1 ve 6C’de kendi alanlarını bulmaları ve bu alanların altındaki yükseköğretim programlarını incelemeleri gerekmektedir. Ek yerleştirme işlemine alınan tüm adayların sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresinden duyurulacaktır. Yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

    YKS EK TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    YKS ek tercih sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM, YKS ek tercih sonuçlarını açıkladığında haberimizin içeriğinden detaylı bilgi alabilirsiniz.

     

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