23.09.2019 - 12:35 |
YKS ek tercih sonuçlarından sonra üniversite kayıtları başladı! Son gün ne zaman?
2019-2020 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen YKS ek yerleştirme sonuçlarından sonra üniversite kayıt işlemleri de başladı. Bugün başlayan üniversite kayıtları ne zaman sona erecek?
Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 23-27 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır.
Kayıt hakkı kazanan adayların kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.
Kayıt işlemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer almaktadır.