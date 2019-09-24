YKS Milli Sporcu tercihleri başladı! Kontenjan Listesi

2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvuru tarihleri açıklandı.

YKS MİLLİ SPORCU TERCİHLERİ NE ZAMAN?

YKS Milli Sporcu tercih işlemleri, 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

YKS MİLLİ SPORCU TERCİHİ NASIL YAPILIR?

YKS Milli Sporcu tercihleri ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

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