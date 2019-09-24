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    HaberlerEğitimYKS Milli Sporcu tercihleri başladı! Kontenjan Listesi
    24.09.2019 - 10:31 |

    YKS Milli Sporcu tercihleri başladı! Kontenjan Listesi

    ÖSYM, 2019- YKS Milli Sporcu Yerleştirme İşlemleri için tercihlerin başladığını duyurdu. Bugün başlayan YKS Milli Sporcu tercihleri ne zaman sona erecek? Peki YKS Milli Sporcu tercihi nasıl yapılır?

    YKS Milli Sporcu tercihleri başladı! Kontenjan Listesi

    2019-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Kılavuzunun 7.4 maddesine göre spor dallarında yetenekli ve üstün başarılı adaylar için spor alanlarındaki yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemi için başvuru tarihleri açıklandı.

    YKS MİLLİ SPORCU TERCİHLERİ NE ZAMAN?

    YKS Milli Sporcu tercih işlemleri, 24-30 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

    YKS MİLLİ SPORCU TERCİHİ NASIL YAPILIR?

    YKS Milli Sporcu tercihleri ÖSYM'nin; https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak bireysel olarak internet aracılığıyla yapacaklardır.

    TERCİH YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    2019-Milli Sporcular Kontenjan Listesi ve Koşullar için tıklayınız

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