YÖKDİL başvuru işlemlerinde son gün ne zaman? YÖKDİL başvuru işlemi nereye yapılıyor?

Sınava; Yükseköğretim Kurulu ve kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer

kurum ve kuruluşlar tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek isteyen adaylar

katılabileceklerdir.

YÖKDİL BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda açıklanmıştır:



a) Kılavuz ve Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.



b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi:



*Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

*Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır. Başvuru merkezleri bilgisi ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde yer almaktadır.



c) Aday Başvuru Formunun doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.3. maddesini dikkatlice okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.

YÖKDİL BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ



YÖKDİL BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Sınava başvurular, 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

SINAV MERKEZİ TERCİHİ



Adaylar, bu alanda sınava girmek istedikleri sınav merkezlerinin adını ve kodunu yazacaklardır.

Adres ilinde sınav yapılan adaylar, 1. Sınav Merkezi Tercihi alanına kendi adres ilini, 2. Sınav Merkezi Tercihi alanına ise sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerinden birini yazacaklardır. Adres ilinde sınav yapılmayan adaylar, bu alanlara sistem tarafından izin verilen sınav merkezlerini yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. Sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar, bu değişikliği başvuru süresi içinde (geç başvuru günü dâhil) ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapabileceklerdir. Bu tarihten sonra değişiklik yapılamayacaktır. Adayların Adres İline Göre Tercih Edebilecekleri Sınav Merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinde "YÖKDİL Başvuru Bilgileri" alanı içinde yer almaktadır.

Sınava başvuran aday sayısının 1000’den daha az olduğu sınav merkezlerinde o dilde/alanda sınav yapılıp yapılmayacağına başvurular alındıktan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından karar verilecektir.



Adayların atandıkları sınav merkezleri değiştirilemez. Bu nedenle tercih edilen sınav merkezinin doğru yazılıp yazılmadığı kontrol edilmelidir. ÖSYM gerektiğinde, listede yazılı sınav merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav merkezlerini tercih eden adayların, sınava başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (sınava son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri belirleme yetkisi ÖSYM’ye aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden farklı bir sınav merkezine atayabilir. Başvurusunu yapan adaylar, başvuru süresi içinde (geç başvuru günü de dâhil) https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih ettikleri sınav merkezlerinde yukarıda belirtilen kurallar doğrultusunda değişiklik yapabileceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra sınav merkezleri tercihlerinde değişiklik yapılamaz. Bu nedenle adaylar, sınav merkezi tercihlerini belirlerken kendilerine en uygun olan sınav merkezini tercih etmelidirler.



ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.

SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI



Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.



Sınav ücreti ödeme işlemleri; bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 24 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitiminde; ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanındankredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için belirtilen tarihte saat 23.59’da sona erecektir. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM’nin internet

sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.



DİKKAT: Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de

düzenlenmeyecektir.



Başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak da başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtilen yollardan biriyle yapılmış olmalı ve Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir dökümü başvuru süresi içinde mutlaka edinilmelidir.

SINAV



Sınavda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır. İngilizce sınavında kullanılan kaynaklar ABD, İngiltere ve Kanada gibi İngilizce konuşulan ülkelere aittir. Bu sınavda İngiliz İngilizcesine ait dil alışkanlıkları izlenmekle birlikte Amerikan İngilizcesi kullanımının daha yaygın olduğu durumlarda adaylara bir dezavantaj oluşturmaması için yaygın olan kullanım tercih edilmektedir. Sınavlarda sözlük ve sözlük görevi yapan yardımcı araçlar kullanılamaz