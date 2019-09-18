YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları alınmaya devam ediyor. Akademik kariyer hedefleyen adayları yakından ilgilendiren ve yılda iki kez gerçekleştirilen YÖKDİL sınavının bu yıl ikincisi Kasım ayında gerçekleştirilecek. 13 Eylül tarihinde alınmaya başlanan YÖKDİL başvuruları 23 Eylül tarihine kadar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam edecek. Başvuru işlemleri online olarak yapılabileceği gibi ÖSYM büroları aracılığıyla da gerçekleştirilebilecek.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

13 Eylül tarihinde başlayan YÖKDİL başvuruları 23 Eylül tarihinde sona erecek. YÖKDİL sınavına başvuruda bulunmak isteyen adaylar 120 Türk Lirası başvuru ücreti ödeyecek. Başvuru ücreti 24 Eylül tarihine kadar ödenebilecek. Başvuru işlemini tamamlayıp belirtilen tarihe kadar başvuru ücretini yatırmayan adayların başvuruları ÖSYM tarafından kabul edilmeyecek?