YÖKDİL başvurusu nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları alınmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından 13 Eylül tarihinde alınmaya başlanan başvurular 23 Eylül tarihine kadar ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden alınmaya devam edecek.

YÖKDİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvuruları ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra gerçekleştirilebilecek. Başvuru işlemleri 23 Eylül tarihinde sona erecek.

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL sınavı ÖSYM tarafından 3 Kasım tarihinde gerçekleştirilecek. 10:00'dan sonra sınavın gerçekleştirileceği binalara adaylar alınmayacak.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL başvuru ücreti yayımlanan YÖKDİL başvuru kılavuzunda 120 Türk Lirası olarak belirtildi. Adaylar başvuru ücretlerini başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra anlaşmalı bankamatikler veya başvurunun yapıldığı ÖSYM resmi sitesi üzerinden online olarak ödeyebilecek.