YÖKDİL geç başvuruları ne zaman alınacak? YÖKDİL geç başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL geç başvuru ücretinin alınacağı tarih ÖSYM tarafından adaylara duyuruldu. Binlerce adayı yakından ilgilendiren YÖKDİL geç başvuru tarihi ÖSYM tarafından 2 Ekim olarak duyuruldu. Adaylar YÖKDİL geç başvuru işlemlerini elektronik ortam üzerinden veya ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirebilecek.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

YÖKDİL geç başvuru ücreti 180 Türk Lirası olarak belirlendi. 2 Ekim'de alınacak geç başvuru işlemlerinin ardından başvuru ücretinin de aynı gün içerisinde ödenmesi gerekiyor.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr veya diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.