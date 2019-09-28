YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL geç başvuru tarihi...

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında imzalanan protokol uyarınca, ÖSYM tarafından yapılacaktır.

YÖKDİL NE ZAMAN?

2019 YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. Başvuruların sona ermesinin ardından adaylar sınav tarihini bekliyor. YÖKDİL 3 Kasım 2019 tarihinde, saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika sürecek.

YÖKDİL GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?

23 Eylül'de sona eren başvurularda işlemlerini tamamlayamayan adaylara geç başvuru imkanı tanınıyor. YÖKDİL geç başvuru tarihi 2 Ekim 2019'da olacak. Sınav ücretlerinin de aynı gün ödenmesi gerekiyor. YÖKDİL geç başvuru günü sınav ücreti ise 180 TL.