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    HaberlerEğitimYÖKDİL ne zaman? YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu?
    19.10.2019 - 16:26 |

    YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu?

    2019 YÖKDİL için geri sayım başladı. 23 Eylül'de başvuruları sona eren YÖKDİL heyecanla bekleniyor. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman uygulanacak. Sınav yerleri belli oldu mu?

    YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu?

    ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için vakit azalıyor. Başvurular 23 Eylül'de sona ermişti. Geç başvurular ise 2 Ekim tarihinde yapıldı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

    YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

    2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019'da yapılacak. 10.15'te başlayacak sınav 3 saat sürecek. Adayların saat 10.00'a kadar binaya giriş yapmış olmaları gerekiyor.

    YÖKDİL sınav yerleri ise henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin sınavdan bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.

    19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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