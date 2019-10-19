YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL sınav yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) için vakit azalıyor. Başvurular 23 Eylül'de sona ermişti. Geç başvurular ise 2 Ekim tarihinde yapıldı. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman yapılacak?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?

2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019'da yapılacak. 10.15'te başlayacak sınav 3 saat sürecek. Adayların saat 10.00'a kadar binaya giriş yapmış olmaları gerekiyor.

YÖKDİL sınav yerleri ise henüz belli olmadı. Sınav giriş yerlerinin sınavdan bir hafta önce erişime açılması bekleniyor.