YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

On binlerce kişi yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla YÖKDİL sınavına girdi. 3 Kasım'da gerçekleşen sınavın soru ve cevapları 4 Kasım'da yayımlandı. Adaylar sonuçlar hakkında fikir edinse de net sonuçları bekliyor. Peki, YÖKDİL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin 2019 takviminde de belirtildiği gibi sonuçlar 28 Kasım Perşembe günü ilan edilecek. Fakat ÖSYM sınavın açıklanacağı saat ile ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil.