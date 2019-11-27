YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama

On binlerce kişi yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla YÖKDİL sınavına girdi. 3 Kasım'da gerçekleşen sınavın soru ve cevapları 4 Kasım'da yayımlandı. Adaylar sonuçlar hakkında fikir edinse de net sonuçları bekliyordu. ÖSYM sonuçları 1 gün önceden açıkladı.

ÖSYM'DEN YÖKDİL AÇIKLAMASI

"03 Kasım 2019 tarihinde 4 farklı dilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2019-YÖKDİL) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."