27.11.2019 - 11:49 |
YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM sonuç sorgulama
Kasım ayının 3'ünde gerçekleşen YÖKDİL sınavının sonuçlar merakla bekleniyordu. Adayları heyecan sararken sonuç tarihinde tereddüde düşenler veya erken açıklanabilme ihtimalini göz önünde bulunduranlar "YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı mı?" diye soruyordu ki ÖSYM sürpriz yaparak sonuçları 1 gün önce ilan etti..
On binlerce kişi yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla YÖKDİL sınavına girdi. 3 Kasım'da gerçekleşen sınavın soru ve cevapları 4 Kasım'da yayımlandı. Adaylar sonuçlar hakkında fikir edinse de net sonuçları bekliyordu. ÖSYM sonuçları 1 gün önceden açıkladı.
ÖSYM'DEN YÖKDİL AÇIKLAMASI
"03 Kasım 2019 tarihinde 4 farklı dilde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2019-YÖKDİL) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Kasım 2019 tarihinde saat 11.35'ten itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."