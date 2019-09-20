YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? YÖKDİL başvuru ekranı

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı için başvuru süreci devam ediyor. 13 Eylül'de başlayan başvurular için son gün 23 eylül 2019.

YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden yapabilecek.

YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

Elektronik ortamda yapılan YÖKDİL başvuruları için sınav ücreti 120 TL. Başvurular 23 Eylül'de sona ererken sınav ücreti ödemeleri için son gün 24 Eylül 2019.

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YÖKDİL NE ZAMAN?

3 Kasım'da ypaılacak olan YÖKDİL sınavı, saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. YÖKDİL için bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecek. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım'da yapılacak sınavın sonuçları 28 Kasım'da ilan edilecek.