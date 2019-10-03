03.10.2019 - 12:04 |
YÖKDİL sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı başvuru işlemleri sona erdi. 13-23 Eylül 2019 tarihleri arasında alınan YÖKDİL başvuruları yoğun ilgi gördü. Başvuru tarihlerini kaçıran adaylar ise 2 Ekim 2019 tarihinde YÖKDİL geç başvuru işleminde bulundu. Peki YÖKDİL sınavı ne zaman uygulanacak? YÖKDİL sınav giriş yerleri belli oldu mu?
ÖSYM tarafından uygulanacak YÖKDİL sınavı için heyecan başladı. Başvuruları sona eren YÖKDİL sınavının hangi tarihte uygulanacağı merak konusu oldu. ÖYKDİL sınavına başvuruda bulunan adaylar, YÖKDİL sınavına nerede katılacaklarını da araştırıyor. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?
2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?
YÖKDİL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından YÖKDİL sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinden sınav giriş yeriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.