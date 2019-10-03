YÖKDİL sınavı ne zaman? Sınav giriş yerleri belli oldu mu?

ÖSYM tarafından uygulanacak YÖKDİL sınavı için heyecan başladı. Başvuruları sona eren YÖKDİL sınavının hangi tarihte uygulanacağı merak konusu oldu. ÖYKDİL sınavına başvuruda bulunan adaylar, YÖKDİL sınavına nerede katılacaklarını da araştırıyor. Peki YÖKDİL sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN?



2019 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL), 03 Kasım 2019 tarihinde uygulanacaktır.

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

YÖKDİL sınav giriş yerleri henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından YÖKDİL sınav giriş belgeleri yayımlandığında haberimizin içeriğinden sınav giriş yeriniz hakkında bilgi alabilirsiniz.