YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınav yerleri sorgulama

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) için sınav yerleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS aracılığıyla ulaşabilecekler. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?

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YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat sürecek. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacak.