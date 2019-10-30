30.10.2019 - 08:03 |
YÖKDİL sınavı saat kaçta başlayacak? YÖKDİL sınav yerleri sorgulama
YÖKDİL sınavı için geri sayım başladı. ÖSYM tarafından hafta sonu uygulanacak olan YÖKDİL 2019'un giriş yerleri de belli oldu. Sınava girecek adaylar sınav giriş belgelerini internet üzerinden alabilecekler. Peki, YÖKDİL saat kaçta başlayacak?
ÖSYM tarafından uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2019-YÖKDİL) için sınav yerleri belli oldu. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgelerine ÖSYM AİS aracılığıyla ulaşabilecekler. Peki, YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
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YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
2019 YÖKDİL sınavı 3 Kasım 2019 tarihinde gerçekleşecek. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat sürecek. Sınav binalarına saat 10.00'dan sonra giriş yapılamayacak.
Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.