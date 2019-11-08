YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den açıklama var mı?

Yükseköğretim kurumlarına lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adayların katıldığı YÖKDİL'in sonbahar dönemi sınavı 3 Kasım'da gerçekleşti. 4 Kasım'da soru ve cevaplar yayımlandı. Soru ve cevapların ardından adaylar bir varsayım yapsa da şimdi net sonuçlar bekleniyor.

YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YÖKDİL sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını elektrnoik ortamda www.osym.gov.tr adresinden öğrenecek.

ÖSYM'DEN SORU VE CEVAP AÇIKLAMASI

03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 04 Kasım 2019 tarihinde saat 16.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI

2019-YÖKDİL Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları (%10)