YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı | YÖKDİL sonuçları ne zman açıklanacak?

YÖKDİL adayları, soru ve cevaplara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

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YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.