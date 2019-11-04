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    HaberlerEğitimYÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı | YÖKDİL sonuçları ne zman açıklanacak?
    04.11.2019 - 16:59 |

    YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı | YÖKDİL sonuçları ne zman açıklanacak?

    03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Kendi başarılarını ölçmek isteyen YÖKDİL adayları, sınav soru ve cevaplarını incelemeye başladı. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?

    YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı | YÖKDİL sonuçları ne zman açıklanacak?

    YÖKDİL adayları, soru ve cevaplara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

    YÖKDİL SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ

    YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.

     

    4 Kasım 2019 Magazin Bülteni4 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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