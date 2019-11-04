04.11.2019 - 16:59 |
YÖKDİL soru ve cevapları yayımlandı | YÖKDİL sonuçları ne zman açıklanacak?
03 Kasım 2019 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavının (2019-YÖKDİL) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları yayımlandı. Kendi başarılarını ölçmek isteyen YÖKDİL adayları, sınav soru ve cevaplarını incelemeye başladı. Peki YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanır?
YÖKDİL adayları, soru ve cevaplara ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.
YÖKDİL SORU VE CEVAPLAR İÇİN TIKLAYINIZ
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
3 Kasım 2019 tarihinde uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları 28 Kasım 2019 tarihinde adayların erişimine açılacak.