YÖK’ten üniversitelere karne

YÖK olarak üniversitelere ilişkin yıllık izleme ve değerlendirme raporları hazırlayacaklarını ve bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını bir süre önce açıkladıklarını hatırlatan Saraç, bu sürecin tamamlandığını söyledi.



5 başlık, 45 gösterge



Saraç, başlangıç olarak, 5 ana başlıkta 45 göstergeye ait 2018 yılı verileriyle üniversitelerin izlenmesi ve değerlendirilmesinin yapıldığını bildirdi. Hazırlanan raporlarda, üniversitelere ait verilerin, topluma açık, şeffaf ve nesnel bir şekilde beyan edildiğini aktaran Saraç, “Üniversitelerimizin çalışmalarını objektif ölçütlere göre değerlendirmek için eğitim ve öğretim; araştırma-geliştirme, proje ve yayın, uluslararasılaşma, bütçe ve finansman, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk alanları olarak belirlendi” bilgisini verdi.



Bu analizlerin aynı zamanda üniversitelerin temel fonksiyonlarını yerine getirirken hangi alanlarda güçlü veya zayıf olduklarına, hangi alanlarda potansiyel fırsat veya tehditlerinin bulunduğuna dair önemli bilgiler sunacağını aktaran Saraç, bu yıl 207 yükseköğretim kurumundan 172 üniversitenin 2018 yılına ait raporlarını yayınladıklarını kaydetti.



Farklı yıllarda kurulan ve farklı kapasitelere ve imkânlara sahip, farklı zorluklarla karşılaşan üniversiteleri aynı potada değerlendirmeyi tercih etmediklerini vurgulayan Saraç, “Üniversiteleri birbirleriyle değil, her üniversiteyi kendisiyle yarıştırmayı amaçlıyoruz. Burada başta rektörler olmak üzere yönetici kadroların da performanslarının ortaya konulmasını amaçlıyoruz” dedi.



Rapora göre “Eğitim ve Öğretim” alanında ODTÜ, “Araştırma, Geliştirme, Proje ve Yayın” alanında Koç Üniversitesi, “Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk” kategorisinde ise Ankara Üniversitesi öne çıktı.



‘Kitap sayısı birden arttı’



Yükseköğretim kurumlarının sadece öğrenci alıp okutan ve mezun eden fonksiyonuyla algılanmasının son dönemde yaygınlaştığını görmenin kendilerini üzdüğünü kaydeden Yekta Saraç, şunları söyledi: “Sistemde asıl düzeltici unsurun şeffaflık, hesap verebilirlik, verilerin açıkça ortaya konması olduğunu düşünüyoruz. Devlet ve vakıf üniversiteleriyle ilgili paylaştığımız değerlendirmelerin iyileştirmelere katkı sağladığını görüyoruz. Örneğin geçen yıl bazı üniversitelerin kütüphanelerindeki kitap sayısının çok düşük olduğunu ortaya koyduktan sonra vakıf üniversitelerindeki kitap sayısı bir yıl sonra birden arttı. Dolayısıyla şeffaflığın birçok sorunun çözümü olduğunu düşünüyoruz.”