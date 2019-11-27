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    HaberlerEkonomi Haberleri `IMF kredisini kullanmayabiliriz`
    27.11.2019 - 08:02 |

    `IMF kredisini kullanmayabiliriz`

    Arjantin`in seçilmiş Devlet Başkanı Alberto Fernandez, "11 milyar dolarlık IMF kredisini kullanmayabiliriz." dedi.

    `IMF kredisini kullanmayabiliriz`

    Arjantin'in seçilmiş Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Arjantin ekonomisini yeniden ateşlemeye çalışmaya, 57 milyar dolar tutarındaki IMF fonlarının geri kalan kısmını alıp almamayı düşünmekten daha fazla odaklanmayı tercih ettiğini söyledi.

    Arjantin'in 57 milyar dolarlık IMF fonunun 45 milyar dolarını hali hazırda aldığını belirten Fernandez, "Geri kalan paranın gelip gelmeyeceğini bilmiyorum. Eğer 11 milyar doları istememiz gereken durumlar ortaya çıkar ise değerlendiririz. Eğer bir borç probleminiz var ise, çözümün borçlanmaya devam etmek olduğunu mu düşünürsünüz" diye konuştu.

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