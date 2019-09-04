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    HaberlerEkonomi`Volkswagen Türkiye`de büyük yatırım yapıyor`
    04.09.2019 - 08:42

    `Volkswagen Türkiye`de büyük yatırım yapıyor`

    Çekya Başbakanı Andrej Babis, Volkswagen`in Türkiye`de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duyduğunu söyledi.

    `Volkswagen Türkiye`de büyük yatırım yapıyor`

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çekya Başbakanı Andrej Babis, Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duyduğunu söyledi.

    Babis, "Volkswagen'in Türkiye'de büyük bir yatırım yapmakta olduğunu duydum. Çekya önemli bir araç parçaları üreticisi. Bu konuda lider bir pozisyondayız ve bir işbirliğinden kesinlikle memnuniyet duyarız" diye konuştu.

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