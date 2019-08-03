‘0.99’ faizi duyan ‘ev’e koştu

Konut alıcısını harekete geçiren bu dev adım ardından, konut geliştiricesi firmaların aldığı çağrı ve şubelerine gidenlerin sayısı kat be kat arttı. Ev sahibi olmak isteyenler için ‘psikolojik’ sınır olarak kabul edilen yüzde 1’in altındaki konut kredisi faizinin özellikle yılın son çeyreğinde konut satışlarına büyük bir ivme getirmesi bekleniyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank önceki gün yaptıkları açıklamada 500 bin liraya kadar 15 yıl vadeli konut kredisi faiz oranını 0.99 yaptıklarını duyurmuştu. Kamu ve özel bankaların daha önce uyguladıkları en düşük faiz oranı yüzde 1.47 seviyesindeydi.

Özel ödeme modeli

Daha önce Merkez Bankası’nın faiz konusunda hamleleri ve Başkan Murat Uysal’ın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalar, kamu ve özel bankalardan düşük kredi faizinin habercisi olmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da açıklamalarında, konut sektörünü yakından takip ettiklerini belirtmişti.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneğe (KONUTDER) Başkanı Altan Elmas, önceki gün Milliyet’e yaptığı açıklamada, kamu bankalarının anlaşmalı firmalara özel oranlar belirleyebileceklerini hatırlatırken, bu kapsamda kendilerinin de ev sahibi olmak isteyenlere özel ödeme modelleri oluşturacaklarını söyledi. Elmas, bu sayede konut alıcısının hızla harekete geçtiğini ve mevcut fırsatlardan yararlanmak için firmaya başvurmaya başladığını dile getirdi.

Özel bankaların da bu harekete takılarak, ev sahibi olmak isteyenleri teşvik etmesini öneren İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım ise, taleplerin gelmeye başladığını söyledi. Durbakayım, “Arka arkaya çağrılar alıyoruz. Vatandaş konut almak için talebini artık hayata geçiriyor. Zaten bekleyen yüksek bir talep olduğunu biliyoruz” dedi.

Düşük taksitle kredi

Ziraat Bankası ve VakıfBank tarafından başlatılan, Halkbank’ın ise dün dahil olduğu ‘düşük faiz, uzun vade’ hamlesi ev sahibi olmak isteyenler için özellikle kredi taksitlerini düşürüyor. Mevcut durumda 300 bin liralık kredi için 120 ay vadede yüzde 1.47 faiz oranı ile aylık 5 bin lirayı geçen kredi taksiti ödenecekken, bu hamle ile taksitler 3 bin liraya düştü.