1.1 milyar dakika konuşturdu

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, çağımızda verimliliği sağlayacak en önemli aracın teknoloji olduğunu belirterek, “Hedefimiz sadece bağlantı sağlayan bir operatör olmaktan çıkıp, bir dijital teknoloji şirketi olmak. Bu anlayışla, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 1.1 milyar dakika konuştu, 310 milyon SMS attı ve 21 milyon GB mobil internet kullandı” dedi.