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    HaberlerEkonomi1.1 milyar dakika konuşturdu
    16.08.2019 - 08:27 | EKONOMİ SERVİSİ

    1.1 milyar dakika konuşturdu

    Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 5 günde yaklaşık 1.1 milyar dakika ses, 310 milyon kısa mesaj ve 21 milyon GB mobil internet kullandı. Paylaşılan verilere göre, Vodafone’lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1.1 milyar dakika konuştu, 310 milyon SMS attı ve 21 milyon GB mobil internet kullandı.

    1.1 milyar dakika konuşturdu

    Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, çağımızda verimliliği sağlayacak en önemli aracın teknoloji olduğunu belirterek, “Hedefimiz sadece bağlantı sağlayan bir operatör olmaktan çıkıp, bir dijital teknoloji şirketi olmak. Bu anlayışla, her bayramda olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 1.1 milyar dakika konuştu, 310 milyon SMS attı ve 21 milyon GB mobil internet kullandı” dedi.

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