1.1 milyon kişiye seferberlikle iş

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sahaya inerek 81 ilde işverenlerle bir araya geldiklerini, başta ticaret ve sanayi odaları, esnaf ve sanatkarlar odaları olmak üzere, 81 ilde düzenlenen 769 bilgilendirme toplantısında 50 bin 160 işverenle bir araya gelerek teşvikleri ve hizmetleri tanıttıklarını aktaran Selçuk, Türkiye genelinde yürütülen toplam 906 organizasyonda 133 bin 620 katılımcının ağırlandığını ifade etti.

Bu çalışmaların işe yerleştirme rakamlarına da olumlu yansıdığının altını çizen Selçuk, 2018’in Ocak-Eylül döneminde 863 bin 375’i özel sektör işyerlerinde olmak üzere, 868 bin 375 kişinin işe yerleşmesine aracılık edildiğine dikkati çekti.



Yüzde 30 arttı



Bakan Selçuk, “Milli İstihdam Seferberliği ile 2019’un Ocak-Eylül döneminde ise 1 milyon 122 bin 724 kişisi özel sektörde olmak üzere, 1 milyon 129 bin 729 kişinin işe yerleşmesine aracılık ettik. 2018 yılının aynı dönemine kıyasla özel sektör işe yerleştirme sayımızı yüzde 30 oranında artırdık” bilgisini paylaştı.



İŞKUR’un uyguladığı aktif iş gücü programları kapsamındaki mesleki eğitim kursları ve işbaşı eğitim programları ile piyasasının ihtiyaç duyduğu iş gücünün yetişmesine katkı sağlandığını anımsatan Selçuk, 2019 Ocak-Eylül’de 427 bin 134 kişinin bunlardan yararlandığını duyurdu.



İŞKUR Kampüste

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, gençlere iş gücü piyasasına girdikten sonra en iyi kariyer fırsatlarını sağlamak maksadıyla çalışma yürüttüklerini ifade etti. Selçuk, Şubat-Mart 2019 döneminde tüm illerde bulunan üniversitelerde, “İŞKUR Kampüste” adıyla düzenlenen 137 kariyer günü etkinliğine, 83 bin 460 öğrencinin kurum hizmetleri hakkında bilgilendirildiğini belirtti.