1.4 milyar dolarlık enerji ithalatı önlendi

İstanbul’daki enerji kongresinin açılışını yapan Dönmez, 2018’de yerli ve yenilenebilir enerjiden elektrik üretiminin yüzde 50 bandında kapatıldığını anımsatarak şunları söyledi:

“2019’un ilk 7 ayında ise bu oran yüzde 66 seviyelerine yükseldi ve yaklaşık 1.4 milyar dolarlık enerji ürünü ithalatının önüne geçtik. Ülkemizin elektrik ithalatını yaklaşık yüzde 24, ithal kaynakların elektrik üretimindeki payını ise yüzde 15.4 azalttık. Bu açığı ise yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payını yaklaşık yüzde 45, yerli kaynakların payını ise yüzde 30 oranında artırarak kapatmış olduk.”

İhracat artıyor

Yılın ilk 7 ayında elektrik ihracatının da yaklaşık yüzde 22 arttığını bildiren Dönmez, şöyle devam etti:

“2023 hedeflerimiz doğrultusunda elektrik üretimimizdeki yerli ve yenilenebilir kaynakların payını daha da yükseltmekte kararlıyız. Yerli kaynakların elektrik üretimindeki payını artırmak gibi bir stratejimiz var, maalesef doğalgaz ve petrolde ülkemiz zengin değil, bu yüzden böyle bir strateji izliyoruz ama hidrokarbon aramacılığında ülkemizde daha önce yapılamamışları başarırsak, o zaman doğalgazı da istediğimiz seviyede çıkartırız ve o zaman doğalgazın kullanım oranlarında tekrar bir değişiklik söz konusu olabilir.”

Dönmez, halen 3.5 milyar metreküp olan doğal gaz depolama kapasitesinin, 2023 yılında 11 milyar metreküp seviyelerine çıkarılacağını da sözlerine ekledi.

Doğu Akdeniz için net kararlılık mesajı geldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Doğu Akdeniz’deki petrol ve gaz arama faaliyetlerine ilişkin olarak şunları söyledi:

“Türkiye Doğu Akdeniz’deki haklı davasından asla geri dönmeyecek. Çünkü tarihi misyonumuz ve enerji stratejimizin temeli, milliliğe ve yerliliğe dayanıyor. Herkes bilsin ki Doğu Akdeniz tüm Türkiye’nin ortak meselesidir. Millet olarak dün buradaydık, bugün de buradayız ve yarın da burada olmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Türkleri’ni yok sayan ve ‘Enerjide Enosis’ başlığıyla kurulan sözde ittifaklara da asla göz yummayacağız.”