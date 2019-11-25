1.5 milyar dolar ‘bağlama’ hedefi

BESİAD açıklamasına göre, geçen yıl miktar bazında 135 bin tonluk, değer bazında yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bağlantı elemanları sektörü, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.



ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi ve BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, civata, somun ve vida gibi sanayi için kritik önemi olan parçaları üreten Türk bağlantı elemanları sektörünün potansiyelinin çok güçlü olduğuna dikkati çekerek, Bağlantı Elemanları URGE Projesi’nin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti.



Tecdelioğlu URGE projesine 36 firmanın dahil olduğunu ve bu firmaların 47 bin ton ihracatla bağlantı elemanları ihracatının yüzde 35’ini temsil ettiğini söyledi.