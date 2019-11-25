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    HaberlerEkonomi Haberleri1.5 milyar dolar ‘bağlama’ hedefi
    25.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    1.5 milyar dolar ‘bağlama’ hedefi

    Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) ve Bağlantı Elemanları Sanayici ve İşadamları Derneği (BESİAD) ortaklığında, bağlantı elemanları sektörünün, 2023 için belirlediği 1.5 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için firmaların 3 yıl boyunca birlikte hareket edeceği URGE projesi başlatıldı.

    1.5 milyar dolar ‘bağlama’ hedefi

    BESİAD açıklamasına göre, geçen yıl miktar bazında 135 bin tonluk, değer bazında yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren bağlantı elemanları sektörü, Türkiye ekonomisine önemli katkılar sağlıyor.

    ÇİB Yönetim Kurulu Üyesi ve BESİAD Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, civata, somun ve vida gibi sanayi için kritik önemi olan parçaları üreten Türk bağlantı elemanları sektörünün potansiyelinin çok güçlü olduğuna dikkati çekerek, Bağlantı Elemanları URGE Projesi’nin Ticaret Bakanlığı tarafından onaylandığını belirtti.

    Tecdelioğlu URGE projesine 36 firmanın dahil olduğunu ve bu firmaların 47 bin ton ihracatla bağlantı elemanları ihracatının yüzde 35’ini temsil ettiğini söyledi.

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