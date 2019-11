1.5 yılda 35 şube açan Chef’in gözü diğer illerde

Chef Börek Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Kaya, “Üç peynirli Adana böreği yaparak sektöre girdik ve rakiplerimizden farklı olarak tereyağ yerine sade yağ, 8 kat yufka yerine 18 kat baklavalık hamur kullanarak kıymalı, ıspanaklı böreğin yanısıra pastırmalı, çikolatalı börekler yaptık. 1.5 yılda hızla şubeleşerek İstanbul’un hemen hemen her semtinde faaliyet göstermeye başladık. Önümüzdeki yıl İstanbul’un yanısıra İzmir, Ankara, Konya ve Bursa’da şubeleşme hedefimiz sürüyor” dedi.



Kahve ve tatlı



Faaliyete geçtikten kısa bir süre sonra Boşnak böreğini de menüye eklediklerini belirten Kaya, şunları söyledi:



“Yeni yılda yeni konsept ile müşterilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyoruz. Bundan böyle Chef Börek mağazalarında Adana eve Boşnak böreklerinin yanında sandviç çeşitleri, hamurlu tatlılar ve kahve de bulunacak. Müşterilerimize hoşlanacakları yeni lezzetler sunmaya devam edeceğiz. Müşterilerimiz her zaman olduğu gibi kaliteli ve hijyenik gıdaya dair aradıkları her ürünü bizim şubelerimizden temin edebilecekler. Yeni konseptimizde müşterilerden gelen talep doğrultusunda özel olarak hazırladığımız sandviç satışlarına başladık.”