1.9 milyar TL net kâr yazdı

Türk Telekom, 2018’de yakaladığı büyüme performansını 2019’un Ocak-Eylül döneminde de sürdürdüğünü duyurdu. 2008’deki halka arzdan bu yana son 11 yılın en iyi ilk dokuz aylık büyüme ve faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) değerlerine ulaşıldı. Yüksek faaliyet karlılığını sürdürerek 2019’un dokuz ayında son 7 yılın en yüksek dokuz aylık net karını elde eden Türk Telekom’un, 30 Eylül 2019 itibarıyla toplam abone sayısı da 9 aylık dönemde net 1.7 milyon artışla 47.6 milyon olarak açıklandı.



11 yılın en yükseği

2019’un dokuz ayında yıllık yüzde 15.6 büyüme ile 17.4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, 2008’deki halka arzdan bu yana ilk dokuz aylık dönemler içerisinde en yüksek gelir artışını gerçekleştirdi. Türk Telekom’un FAVÖK’ü de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.4 artarak 8.3 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin faaliyet gideri yönetimi sayesinde geçen yıla göre 6.7 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise yine en yüksek dokuz ay değeri olan yüzde 48’e ulaştı. Türk Telekom sadece 2019 üçüncü çeyrekte 1.1 milyar TL net kar elde ederek son 11 yılın en yüksek üçüncü çeyrek dönem net karını yazdı. Türk Telekom’un yatırım harcamaları da 2019’un dokuz ayında 2.8 milyar TL’ye yükseldi.







Gelirlerde % 15.6 artış



Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, yakaladıkları güçlü ivmeyi 2019’un dokuz ayında elde ettikleri rekor büyüme ile taçlandırdıklarını belirterek, şunları söyledi:



“Bu performans, stratejilerimizi doğru uyguladığımızın bir göstergesi. Özellikle sabit genişbant ve mobildeki gelir artışının desteği ile bu yılın dokuz ayında gelirlerimizi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15.6 büyüterek son 11 yılın rekor gelir artışına imza attık. FAVÖK ve FAVÖK marjımızı da rekor seviyeye çıkararak 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk dokuz aylık değerine ulaştırdık. FAVÖK öngörümüzü ikinci kez yukarı yönlü revize ederek 10.5-10.8 milyar TL aralığından 11 milyar TL’ye yükselttik. 2019’da bilançomuzun etkisi net kâr performansımıza da yansıdı. Üçüncü çeyrek net kârımız ile 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek üçüncü çeyrek performansına ulaşırken ilk dokuz ayda net kâr son 7 yılın en yükseğine erişti.”

