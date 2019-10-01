01.10.2019 - 04:40 |
1 Ekim Altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatların güncel durum
Günün ilk saatlerinde altın fiyatları araştırılmaya başlandı. Altın fiyatları haftanın ikinci gününe nasıl başladı? 1 Ekim 2019 Salı günü gram altın fiyatı, çeyrek altın fiyatı, yarım altın fiyatı ne kadar? İşte Altın fiyatlarında son güncel durum...
Vatandaşlar arasında merak konusu olan altın fiyatlarında güncel durum nedir? Altın almak ya da altın bozdurmak isteyen vatandaşların yakından ilgilendiği altın fiyatları haberimizde...
GRAM ALTIN FİYATLARI
1 Ekim gram altın fiyatı alış 267,34 TL / satış 267,38 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATLARI
1 Ekim çeyrek altın fiyatı alış 430,58 TL / satış 440,34 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
1 Ekim yarım altın fiyatı alış 858,83 TL / satış 881,05 TL