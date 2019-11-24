1 günde 5 milyarlık alışveriş beklentisi

Öncel, yapılacak indirimin, markalara stoklarını eritme, müşteriye de ihtiyaçlarını çok uygun fiyatlarla karşılama fırsatı sunduğunu belirtti.



Öncel, indirimin dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de artık tam bir alışveriş festivaline dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:

“11 Kasım’da ‘Bekarlar Günü’ nedeniyle birçok markamız ve online alışveriş siteleri müşterilerine çok cazip fırsatlar sundu. Şimdi önümüzde 29 Kasım’daki indirim kampanyası var. Müşterilerimizin büyük bölümü 2-3 hafta öncesinden 29 Kasım’ı beklemeye başladıkları için 11 Kasım’dan sonra AVM’lerde ziyaretçi sayısında ve mağaza cirolarımızda düşüş gözlemliyoruz.”



Öncel, “Yine de markalarımız da müşterilerimiz de artık 29 Kasım’ı bekliyor. Hazırlıklar tamam. Bazı ürünlerde yüzde 70-80’e varan indirimler olacağını söyleyebiliriz” dedi.