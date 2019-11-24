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    HaberlerEkonomi Haberleri1 günde 5 milyarlık alışveriş beklentisi
    24.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    1 günde 5 milyarlık alışveriş beklentisi

    Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, “Perakende sektöründe 29 Kasım’da yapılacak indirimin alışverişe doping etkisi yapmasını ve bir günlük kartlı ödeme tutarının 5 milyar TL’ye ulaşmasını bekliyoruz. Bu tutarda internetten alışveriş payının da 2 milyar TL’ye yaklaşacağını öngörüyoruz” dedi.

    1 günde 5 milyarlık alışveriş beklentisi

    Öncel, yapılacak indirimin, markalara stoklarını eritme, müşteriye de ihtiyaçlarını çok uygun fiyatlarla karşılama fırsatı sunduğunu belirtti.


    Öncel, indirimin dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye’de de artık tam bir alışveriş festivaline dönüştüğünü aktararak, şunları kaydetti:
    “11 Kasım’da ‘Bekarlar Günü’ nedeniyle birçok markamız ve online alışveriş siteleri müşterilerine çok cazip fırsatlar sundu. Şimdi önümüzde 29 Kasım’daki indirim kampanyası var. Müşterilerimizin büyük bölümü 2-3 hafta öncesinden 29 Kasım’ı beklemeye başladıkları için 11 Kasım’dan sonra AVM’lerde ziyaretçi sayısında ve mağaza cirolarımızda düşüş gözlemliyoruz.”

    Öncel, “Yine de markalarımız da müşterilerimiz de artık 29 Kasım’ı bekliyor. Hazırlıklar tamam. Bazı ürünlerde yüzde 70-80’e varan indirimler olacağını söyleyebiliriz” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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