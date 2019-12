1 kilodan daha hafif dizüstü bilgisayar

Yeniden tasarlanan ultra hafif, sessiz ve arkadan aydınlatmalı klavyesi var. Tıklama seslerine son veriyor ve daha yumuşak çalışma deneyimi için ince ve cam touchpad’i ile çalışma imkanı sunuyor. 13 inç’lik kurumsal dönüştürülebilir bilgisayarlar arasında yaklaşık yüzde 86 ile HP’nin en yüksek ekran-gövde oranına sahip bilgisayarı olan Elite Dragonfly, anında tabletten PC’ye dönüşebiliyor.

Güçlü işlemcili

HP Elite Dragonfly’da yüklü olan kişisel sağlık yazılımı HP WorkWell ile iş sırasında sağlık ölçülebilir ve aksiyon alınabilir hale geliyor. Bilgisayar, Intel’in ‘Project Athena’ inovasyon programının hedef özelliklerine ve ana deneyimlerine uygun. 8. Nesil Intel Core Pro işlemciyle kurumsal performans için en iyi deneyimi sunmayı hedefliyor. HP Sure Sense, yapay zekanın gücünü kullanarak mobil çalışanları kötü amaçlı yazılımlara karşı koruyor. HP Sure Recover ve üzerinde gelen bütünleşik yeniden imajlama özelliği ile kullanıcıların her zaman ve her yerde verilerini hızlıca yedeklemelerini ve uygulamalarını çalıştırmalarını sağlıyor. HP Elite Dragonfly 1299 USD + KDV’den başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

İş gücüne katkı yapacak

HP Türkiye Genel Müdürü Emre Alaman, günümüzde bir bilgisayarın kullanıcılarına özgürlük sunması, ona uyum sağlaması ve kurumsal profesyonellerin çalışma şeklini dönüştürmesi gerektiğini belirterek, “HP’nin gerçekleştirdiği inovasyonlar, son derece hafif, güçlü ve güvenli bilgisayar tasarımları ve yeni nesil çalışma alanları için bağlantılı bir ekosistemle alışılmışın dışına çıkıyor. HP, en hafif kompakt dönüştürülebilir kurumsal bilgisayarını sunarak teknolojinin günümüzün iş gücüne sağlayabileceği katkılara yenilerini ekliyor” diye konuştu.