1 milyar $’lık ‘vira bismillah’

Balıkçılıkta avlanma sezonu 1 Eylül gece yarısından itibaren teknelerin denize açılmasıyla başlayacak. Bu yıl hamsinin bol olacağını söyleyen sektör temsilcileri, palamut geçen yıllara göre daha az olacağı için fiyatların yüksek kalacağını kaydetti.

Sektörün ihracatta bu yıl 1 milyar doları aşacağını söyleyen TİM Sektörler Konseyi Üyesi ve İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB) Başkan Vekili Ahmet Tuncay Sagun, geçen yıl su ürünleri ihracatının yüzde 12.5 artışla 958 milyon dolar olarak gerçekleştiğini ve sektörün her yıl ortalama yüzde 13 büyüdüğünü kaydetti.

Sagun, “Sektör için 2023 yılı ihracat hedeflerinde 5 milyar dolarlık hedef verilmişti. Sektörün kilogram başı ihracatı 5.69 dolar. Sektörde 58 bin direkt, 350 bin de dolaylı istihdam bulunuyor” dedi.

Türkiye’den en fazla alabalık, orkinos, çipura, levrek, somon ihraç edildiğini söyleyen Sagun, “Akdeniz’de Yunanistan’ın elinden liderliği aldık. Karadeniz’de ürettiğimiz somon ABD, Avrupa ve Japonya pazarında yok satıyor. Ürettiğimiz orkinos, levrek ve alabalık girdiği her yeni pazarda alıcının ilk tercihi oldu. Japonya, Kanada ve Rusya pazarlarında çok güçlüyüz” diye konuştu.

Yerli kaynak

Avrupa’da tüketilen üç balıktan biri Türkiye’den gittiğini söyleyen Sagun, şöyle konuştu:

“İthal girdi kullanmadan tamamen yerli kaynaklarımızla çalışıyoruz. Dünya su ürünleri sıralamasında lider 57.8 milyon ton ile Çin. Türkiye ise 45.sırada yer alıyor. Toplam üretimimiz 2017 itibari ile 630 bin 820 ton. Dünya üretimindeki payımız da yüzde 0.34. Avrupa’da alabalık üretiminde birinci, çipura ve levrekte ikinci sıradayız. Başlıca levrek, çipura, alabalık ve orkinos ihracatı gerçekleştiriyoruz.”

Kanun güncellenirse sektör atağa kalkar

Su ürünleri ile ilgili kanunun 1970’li yıllarda yazıldığını kaydeden Sagun, bu kanunun yenilenmesini istediklerini belirterek, “Son 3-4 yıldır AB’de lideriz. Bu oran daha da artabilir. Ssektörün gelişmesine destek olan sürdürülebilir ilkelerlehazırlanmış, çevreye duyarlı, günün ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir su ürünleri yasasına ihtiyacımız var. Kaçak avcılıklara ağır cezalar olsun. Herkes bu işi yapamasın istiyoruz. Uzmanlaşma gelmeli, ekipmanlar kurala bağlanmalı” ifadelerini kullandı.

Av başlıyor

Su ürünleri av sezonunun açılışı, bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle yapılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gırgır ve trol ağları ile avcılık faaliyetinde bulunan balıkçılar için 15 Nisan 2019’da kapanan genel av sezonu, 1 Eylül’de açılacak. Akdeniz’de ise av sezonu 16 Eylül’de başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin ev sahipliğinde İstanbul Poyrazköy’de ‘2019-2020 Su Ürünleri Av Sezonu Açılış’ programı düzenlenecek. Bu akşam gerçekleştirilecek program kapsamında denize çeşitli türlerden balıklar da bırakılacak.